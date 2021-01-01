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الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين

الثلاثاء 27 أبريل 2021 05:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين



عمان/سما/

 أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، حيث تناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف.

كما جرى خلال اللقاء، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.

#الاردن #الاعتداءات الاسرائلية #القدس #رمضان

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