الاحتلال يقمع مظاهرة مناصرة للقدس شرق غزة ويعتقل شابين شرق خان يونس

غزة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، شابين وهاجمت اخرين بالرصاص على مقربة من السياج الحدودي شرق مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين اقتربا من الشريط الحدودي شرق خان يونس ونقلتهما الى جهة مجهولة، فيما أطلقت الرصاص وقنابل انارة على مجموعات من الشبان الذين تظاهروا شرق خان يونس ضد اعتداءات الاحتلال على ابناء شعبنا خصوصا في مدينة القدس المحتلة.

وأكد ان قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة هاجمت عشرات الشبان الذين يتظاهرون قرب السياج الحدودي شرق المدينة بالرصاص وقنابل الصوت والقت فوقهم قنابل انارة لإرهابهم.

كما تظاهر عشرات الشبان شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد ابناء شعبنا سيما في القدس المحتلة.

وتشهد غزة منذ عدة أيام فعاليات احتجاجية وداعمة للمقدسيين الذين انتصروا على الاحتلال وأرغموه على ازالة الحواجز الحديدية التي وضعها أمام باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك.