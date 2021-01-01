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اجتماع تشاوري للقوائم لتدارس خطر تأجيل الانتخابات

الثلاثاء 27 أبريل 2021 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع تشاوري للقوائم لتدارس خطر تأجيل الانتخابات



رام الله/سما/

اتفقت مجموعة من القوائم الانتخابية على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء مساء اليوم الاثنين بدعوة من قائمة الحرية عقد وجاهياً في مقر القائمة في رام الله وبمشاركة قوائم من محافظات مختلفة، بما في ذلك من قطاع غزوة عبر تقنية "الزوم".

وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت.


في ذات السياق، أكد المجتمعون أيضاً على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وقالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة الحرية أن اجتماع هذا المساء يدل على حس القوائم العالي بالمسؤولية تجاه ما يحصل وإدراكا من الجميع بخطورة تداعيات تأجيل الانتخابات وعدم تجديد الشرعيات الديمقراطية الفلسطينية.

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