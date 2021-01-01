الرئيس يعرب عن تضامن فلسطين مع الهند في مواجهة فيروس كورونا

رام الله/سما/

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، برقية لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند.

وأعرب سيادته في البرقية، عن تضامننا التام في هذه الظروف الصحية القاسية التي تمر بها الهند الصديقة، نتيجةً للتزايد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء شعبكم، واثقين من حكمتكم بقيادة بلدكم وشعبكم نحو تجاوز هذه المحنة بكل اقتدار، والوصول إلى بر الأمان والسلامة لأبناء الشعب الهندي الصديق.

وأعرب عن تمنياته للهند وشعبها بالصحة والسلامة والازدهار.

و بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، برقية لرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندا مودي.

وقال سيادته في البرقية "نتابع بقلقٍ بالغٍ التزايد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء شعب الهند الصديق".

وأعرب عن تضامنه مع الهند في هذا الظرف الصحي العصيب، مثمنا جهود الحكومة الهندية والنظام الصحي لمكافحة انتشار هذا الوباء، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة الهندية على تخطي هذه الأزمة بما يضمن السلامة للشعب الهندي الصديق.