شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 15 كاملة مع عماد فراجين

عمان / سما

مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 15 كاملة مع عماد فراجين ومشاهد كوميدية جديدة بعضها مستوحى من الواقع وبعض من حلقاته يتم اصطناعه من أجل إضافة الطابع الساخر على مشاهدها يستمتع بها المتابعين.

وطن ع وتر 2021 الحلقة السابقة بعنوان "شؤون اجتماعية" تناولت قضية اجتماعية مهمة ولكن بشكل كوميدي وهي "التسول"، حيث يكون عماد فراجين يعمل وزيرا للشؤون الاجتماعية محمد الطيطي وكيلا للوزارة ونائبه.

يطلب ابو الفراجين من نائبه وكيل الوزارة النزول إلى الشارع متخفيا بمظهر متسول والتقصي عن التسول التي يعتبر أنها أصبحت مهنة لكثير من الناس، يرفض وكيل الوزارة في البداية خوفا على منصبه من المتربصين.

ولكن الوزير يغري نائبه بأنه سوف يصبح رئيسا للوزراء لاحقا، وسوف يعطيه منصب الوزير، فيوافق على طلبه ويغير من مظهره ليصبح متسولا وينزل إلى الشارع ليتسول بلباس ممزق وغير لائق وأيضا مقطوع اليد.

في أول ساعة من عمله متسول في الشارع يجمع 150 دينارا، فيعجبه الأمر، عندها يتصل به الوزير لمعرفة حقيقة المعلومات، يكذب عليه الوكيل ويخبره أنه لم يجمع سوى دينار واحد وأن المعلومات غير صحيحة.

في اليوم التالي، يذهب وكيل الوزارة "محمد الطيطي" لكي يطلب إجازة من وزير الشؤون الاجتماعية بحجج كثير، وذلك بهدف النزول إلى الشارع واستمراره في جمع المال عن طريق التسول بد أن أعجبه الأمر.

وفي نهاية حلقة وطن ع وتر 2021 يأتي قرار بتعديل وزاري من ضمنه إقالة الوزير عماد فراجين، لا يدري ماذا سيعمل، ولكنه يقرر العمل متسولا، وينزل إلى الشارع ليجد جميع الموظفين يعملون في مهنة التسول.