أبو مرزوق: الدافع الحقيقي وراء السعي نحو تأجيل الانتخابات هو انقسامات "فتح"

غزة/سما/

أعرب نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج القيادي موسى أبو مرزوق، عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي مصوّغ

وشدد، في تصريحات صحفية، أن فشل مسار الانتخابات سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآلاتها.

وقال: "موقفنا من عقد الانتخابات في القدس ثابت، ويجب إجراؤها في المدينة المقدسة، ولا يمكن بحال أن نعمل وفق رغبة الإسرائيلي، فهذا شأن فلسطيني، والخنوع للموقف الإسرائيلي يعني الإقرار بسيادته فوق هذه الأرض المقدسة، وهذا هو جوهر القضية، فيجب أن نقاومه ونفرض إرادتنا".



وأوضح أبو مرزوق أنه "في حال رفض الاحتلال فنريد أن نجري الانتخابات رغمًا عنه ونفرضها فرضًا".

ووصف القيادي في "حماس" مبررات التأجيل، بأنها "واهية وغير واقعية"، داعياً الأحزاب والمستويات الشعبية العمل على دفع مسار الانتخابات حتى النهاية، وحتى مراحلها الثلاثة.

ويرى أبو مرزوق" أن الدافع الحقيقي وراء السعي نحو التأجيل، هو انقسامات حركة "فتح"، مضيفا، "هذا الأمر سمعناه من قيادات فتحاوية، ومن بعض الأطراف الدولية، حيث أبدوا لنا منذ بداية الحوارات، عن تقديرهم بأننا لن نصل إلى يوم الانتخابات بسبب الانقسامات في حركة (فتح)، رغم أن دولًا عملت على الحفاظ على وحدتها والنزول لقائمة واحدة، ولكنهم فشلوا".

وعن استهداف الاحتلال لـ "قائمة القدس موعدنا" بالضفة الغربية، قال "أبو مرزوق": "الاحتلال يعلم أن قائمة الحركة تشكل خطرا حقيقيا عليه من كافة الجوانب ويسعى لتعطيل عملها، فسيناريو فوز حماس مجددًا أحد كوابيسه الذي لا يريد أن يراها".

وتابع: "لو شعر الاحتلال أننا نتحدث بشعارات لا أفعال، لترك المرشحين والعاملين في الحملة الانتخابية في حال سبيلهم، لكنه يعلم صدق الحركة في التمسك بثوابت شعبنا".

وفي سياق حديثه عن "فلسطينيي الخارج"، قال القيادي في "حماس" إنه يجب العمل على إعادة الدور الريادي لفلسطينيي الشتات، وموقعهم الصحيح في الصراع مع العدو، والاشتباك معه في جميع المستويات.