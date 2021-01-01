أمير سعودي يعلق على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية خاشقجي"

الرياض/سما/

علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية جمال خاشقجي، معتبرا أن حديث الجانب التركي في الوقت الراهن إيجابي.

وكتب على "تويتر": "حديث الرئاسة التركية الآن موقف إيجابي وهو ما كانت تنتظره السعودية منهم في السابق وتطالب فيه وقد حدث هذا الأمر".



وأضاف: "في النهاية نحن ليس لنا عداوة مع أحد لكن من يعادينا نعاديه ولا نقبل لأحد التحريض علينا أو الإساءة لوطننا أو ولاة أمرنا".

وتابع: كل الأخطاء مغفوره عند الله، إلا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم يوم الحساب، فاحذروه".



وأفاد بأن كل من يعادي بلاده وولاة أمرها مصيرهم الفشل وسواد الوجه، واختتم تغريدته بوسم "#المملكة_العربية_السعودية_العظمى".



ورحب إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي يوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.

وقال: "لديهم محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قرارهم، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار"، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة والبحث عن سبل إصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.