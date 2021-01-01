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رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة

الإثنين 26 أبريل 2021 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بالدفاع عن حقوق النساء بعد "إهانتها" في أنقرة



وكالات/سما/


تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالدفاع عن حقوق المرأة، بعد حرمانها من كرسي تجلس عليه خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مؤخرا.


وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن "ما حدث في السادس من أبريل عندما أبعدت إلى أريكة بينما جلس كل من أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على كرسي معد له، يظهر ازدراء النساء اللائي يعملن بالسياسة"، مضيفة: "ليس بإمكاني إيجاد مبرر للطريقة التي عوملت بها... لذلك يتعين علي أن أستنتج أن ذلك حدث لأنني امرأة".

وسألت عما إذا كان ممكنا حدوث ذلك لو كانت رجلا، وقالت: "شعرت بالأذى، وشعرت بالوحدة باعتباري امرأة وباعتباري أوروبية.. أنا رئيسة المفوضية الأوروبية، وهذا ما توقعت معاملتي على أساسه وأنا أزور تركيا... لكن ذلك لم يحدث".

#رئيسة المفوضية الأوروبية #أورسولا فون دير لايين #الرئيس التركي #رجب طيب اردوغان

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