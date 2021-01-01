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أردوغان يعلن عن فرض اغلاق عام على تركيا

الإثنين 26 أبريل 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن عن فرض اغلاق عام على تركيا



أنقرة/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو، للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.


وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات وأن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بعد، مبينا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية شهر رمضان.

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفا في 16 أبريل قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى دون 39 ألفا أمس الأحد، بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

#اردوغان

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