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كامالا هاريس تدعو للاستعداد للوباء المقبل

الإثنين 26 أبريل 2021 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كامالا هاريس تدعو للاستعداد للوباء المقبل



واشنطن/سما/

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ستخاطب اليوم الاثنين أعضاء الأمم المتحدة لتحذّر من أن الوقت قد حان لبدء الاستعدادات للوباء العالمي المقبل.

وقالت الوكالة إن هاريس ستلقي ملاحظاتها خلال ندوة افتراضية ستشدد فيها على ضرورة أن تركز الدول جهودها للاستعداد لوباء جديد والخطوات التي يجب اتباعها لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والاستثمار في العلوم والعاملين الصحيين ورفاهية المرأة وزيادة القدرة على تأمين أدوات الوقاية الشخصية واللقاحات.

ووفقا لمقتطفات من الخطاب الذي حصلت عليه الوكالة ستشير هاريس إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه العالم على تجاوز هذا الوباء، نعلم أيضا أنه يجب علينا الاستعداد للوباء التالي.. لقد تم تذكيرنا بأن الوضع الراهن ليس جيدا بما يكفي وأن الابتكار هو الطريق إلى الأمام".

#كامالا هاريس #وباء كورونا #فيرو س كورونا #الولايات المتحدة الأمريكية

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