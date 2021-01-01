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"يوتيوب" يحصل على ميزات انتظرها المستخدمون لسنوات!

الإثنين 26 أبريل 2021 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" يحصل على ميزات انتظرها المستخدمون لسنوات!



وكالات/سما/

أعلن القائمون على "يوتيوب" عن عدة ميزات جديدة تلبي احتياجات الكثيرين من مستخدمي منصات تطبيقهم حول العالم.

وأول ميزة سيحصل عليها "يوتيوب" هي ميزة تساعد صناع المحتوى في تغيير اسم قنواتهم وصورها بسهولة.

ومع ظهور هذه الميزة أصبح صاحب القناة على "يوتيوب" غير مضطر لتغيير بيانات حساب Gmail المرتبط بقناته لكي يتمكن من تغيير اسم القناة أو صورتها، بل سيفعل ذلك عبر إعدادات القناة بسهولة بمجرد الدخول إلى خيار"تحرير القناة" ، ومن ثم إدخال الاسم أو الصورة الجديدين، وبعدها الضغط على خيار"حفظ التغييرات".

وأشار القائمون على "يوتيوب" إلى أن صاحب القناة سيفقد علامة التوثيق الخاصة بقناته على الموقع في حال غير بياناتها عبر الميزة الجديدة، لكن بإمكانه استعادة العلامة بإرسال طلب إلى خدمة دعم الموقع.


والميزة المهمة الثانية التي سيوفرها "يوتيوب" لمستخدميه هي خيارات موسعة للتحكم بدقة الفيديو أثناء البث المباشر، فإضافة للوضع التلقائي لتحديد دقة الفيديو بات يتوفر له 3 خيارات إضافية، خيار متقدم سيمح ببث الفيديوهات بدقة 4K، وخيار للدقة المتوسطة، وخيار لترشيد استهلاك البيانات سيحدد الدقة ما بين 144 و480 بيكسلا.

#يوتيوب #ميزات يوتيوب

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