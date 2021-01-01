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الشيشان تمنح فلسطين شحنة لقاحات روسية

الإثنين 26 أبريل 2021 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيشان تمنح فلسطين شحنة لقاحات روسية



جروزني/سما/

أعلن عوض الزعول ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى جمهورية الشيشان، عن منح الشيشان 20 ألف جرعة لقاح كورونا للشعب الفلسطيني.


وقال زعول إن أيماني قاديروف رئيسة صندوق الحاج أحمد قاديروف في الشيشان، أكدت أن شحنة اللقاحات ستصل خلال اليومين القادمين إلى فلسطين.

وأوضح أن 20 ألف جرعة لقاح للشعب الفلسطيني ستكفي لتلقيح 10 آلاف فلسطيني، مؤكدا أنه سيتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار الزعول إلى أن الشيشان قد قدمت الكثير لدعم الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبه في كل الأوقات والمناسبات، وتأتي هذه اللقاحات بعد عدة تبرعات سابقة كان قد تقدم بها الصندوق.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، قد أعلن شهر يناير الماضي عن تسجيل وزارة الصحة في دولة فلسطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، حيث حصلت على الدفعة الأولى في شهر فبراير الماضي بمعدل 10 آلاف جرعة، حيث تعاقدت على 2 مليوني جرعة تكفي مليون مواطن.

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

#الشيشان #فلسطين #لقاح كورونا #فيروس كورونا #وزارة الصحة الفلسطينية #عوض الزعول #لقاح سبوتنيك V

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