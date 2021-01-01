فلسطين تلتقي جزر القمر في تصفيات كأس العرب 2021

الدوحة /سما/

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب عن لقاء منتخبنا الوطني الفلسطيني مع نظيره منتخب جزر القمر، المتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات الأمم الإفريقية.

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المواجهات المباشرة المؤهلة لبطولة كأس العرب (فيفا قطر 2021) قبيل استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، قرعة البطولة غدا.

وأسفرت المباريات عن لقاءات تجمع عمان بالصومال، ولبنان بجيبوتي، والأردن بجنوب السودان، والبحرين بالكويت، وموريتانيا باليمن، وفلسطين بجزر القمر، وليبيا بالسودان.

وتضم التصفيات التمهيدية 7 مباريات على أن تتأهل المنتخبات الفائزة منها إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة نظرا لتصنيفها الدولي وهي قطر المستضيفة، وتونس والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.