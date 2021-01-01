  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فلسطين تلتقي جزر القمر في تصفيات كأس العرب 2021

الإثنين 26 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تلتقي جزر القمر في تصفيات كأس العرب 2021



الدوحة /سما/

 أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب عن لقاء منتخبنا الوطني الفلسطيني مع نظيره منتخب جزر القمر، المتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات الأمم الإفريقية.

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المواجهات المباشرة المؤهلة لبطولة كأس العرب (فيفا قطر 2021) قبيل استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، قرعة البطولة غدا.

وأسفرت المباريات عن لقاءات تجمع عمان بالصومال، ولبنان بجيبوتي،  والأردن بجنوب السودان، والبحرين بالكويت، وموريتانيا باليمن، وفلسطين بجزر القمر، وليبيا بالسودان.

وتضم التصفيات التمهيدية 7 مباريات على أن تتأهل المنتخبات الفائزة منها إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة نظرا لتصنيفها الدولي وهي قطر المستضيفة، وتونس والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

#تصفيات كأس العرب #المنتخب الوطني #فلسطين #منتخب جزر القمر #نهائيات الأمم الإفريقية

الأكثر قراءة اليوم

رابط مشاهدة مباراة الوحدات والنصر بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2021

غزة: وفاة الدكتورة سميرة حلس متأثرة باصابتها بفيروس كورونا فجر اليوم

3 اصابات في سديروت.. فيديو: رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

تل ابيب توضح: هل ردت "اسرائيل" على طلب السلطة بشأن السماح للانتخابات بالقدس؟

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

التايمز : صراع ملكتين وجناحين بالعائلة الحاكمة في الأردن

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

الأخبار الرئيسية

فلسطين

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

إعلام اسرائيلي يكشف: رسائل تهدئة نقلت الى مسؤولي الأمن في مستوطنات الغلاف

الكابينت الاسرائيلي يصادق على خطة لتوجيه ضربة جوية شديدة ضد أهداف في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية