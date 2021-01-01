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الجبهة الشعبية القيادة العامة: الانتصار في القدس أكد "أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة"

الإثنين 26 أبريل 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية القيادة العامة: الانتصار في القدس أكد "أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة"



غزة / سما /

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لجماهير شعبنا في كل أماكن تواجده، انتصار الإرادة الفلسطينية الصلبة على المحتل الغاصب والتي تمثلت بإجبار الاحتلال الصهيوني على إزالة "الحواجز" من على باب العامود في مدينة القدس المحتلة، في رسالة جديدة وواضحة على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة والمواجهة.

وأكدت الجبهة في بيانها، على أن الشباب الثائر في القدس المحتلة أثبتوا أنَّهم قادرون على انتزاع حقوقهم وحماية أرضهم ومقدساتهم من بطش ومخططات الاحتلال ومستوطنيه، كما أكدوا للعدوّ الغاصب بأنَّ شعبنا بتضحياته وصموده ومقاومته قادر على انتزاع حقوقه ، مهما طال بطشه وعدوانه.

وأضافت: إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة إذ نبارك ونُثمن هذا الانتصار، نوجه التحية، كل التحية لأهل القدس الصامدين، المرابطين، الذين لم يكلوا يوما في  مواجهة العدو الصهيوني و قطعان مستوطنيه، كما ونجدد تأكيدنا على أننا معكم، نشدُ على سواعدكم، ونواصل المسير من أجل تحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال.

#الجبهة الشعبية القيادة العامة #الحواجز الاسرائيلية #القدس المحتلة #المقدسيين

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