محافظ قلقيلية يتسلم مكرمة الرئيس للعائلات المتعففة

قلقيلية / سما /

تسلم محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة كمية من الطرود الغذائية، مكرمة من الرئيس محمود عباس كمساعدات للعائلات المتعففة والمعوزة في شهر رمضان الفضيل.

واكد المحافظ أن هذه المساعدات واللفة الإنسانية من قبل الرئيس تعكس حرص واهتمام سيادته بالعيش الكريم لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتعليماته واضحة بتوفير أقصى ما يمكن في هذا الشهر الفضيل.

واشار المحافظ الى إن هذه المكرمة هي استمرار لنهج واهتمام الرئيس ومتابعته لأحوال وهموم المواطنين في كل المحافظات، سواء في رمضان أو الأيام العادية.

وأعرب عن شكره باسم المحافظة وباسم كل الفئات المستهدفة، للرئيس لاهتمامه ومتابعته لهم، مثمنا كل الجهود المساندة والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.