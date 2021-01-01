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أذربيجان مستعدة لاستضافة مؤتمر إقليمي للمصالحة بين تركيا و"إسرائيل"

الإثنين 26 أبريل 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أذربيجان مستعدة لاستضافة مؤتمر إقليمي للمصالحة بين تركيا و"إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

كشف الإعلام العبري، اليوم الإثنين، عن استعداد رئيس دولة أذربيجان إلهام علييف، لاستضافة مؤتمر إقليمي يجمع بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوان، يهدف لسد الفجوات بين البلدين.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية حكمت حجييف، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن "تركيا دولة شقيقة لأذربيجان، وإسرائيل هي شريكنا الاستراتيجي، ونريد لشركائنا أن يكونوا أصدقاء فيما بينهم، إذا وافق الطرفان على مثل هذه الخطوة فإن أذربيجان تدعوهم دائمًا".

وتحدث عن تقديره الكبير لـ"إسرائيل"، والأهمية التي توليها باكو لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا، وانتقاده لواشنطن، وموقف أذربيجان من الاتفاقية النووية مع الجارة إيران.

 وأكد حجييف على أن العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية "مبنية على فهم تاريخي صادق"، مشيرًا إلى أنه "في كثير من الأحيان هناك من يحاول الإضرار بالتعاون بيننا، على الرغم من أنه من مصلحة اليهود في جميع أنحاء العالم أن تكون له علاقة جيدة مع أذربيجان"، على حد تعبيره.

#تركيا #اذريبجان #اسرائيل

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