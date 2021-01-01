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قناة عبرية: الشاباك ضغط باتجاه إزالة الحواجز من باب العامود.. لهذا الهدف

الإثنين 26 أبريل 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الشاباك ضغط باتجاه إزالة الحواجز من باب العامود.. لهذا الهدف



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ضغط على قيادة الشرطة والمستوى السياسي في تل أبيب، لإزالة الحواجز في ساحة باب العامود، بهدف تهدئة حالة التوتر الأمني والتي امتدت للضفة وغزة.

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، قولها إنه قبيل اتخاذ القرار بإزالة تلك الحواجز، نقل الشاباك رسالة للشرطة مفادها أن وضع تلك الحواجز ساهم في تصعيد أحداث "الشغب".

ورفض جهاز الشاباك التعقيب على التقرير، مشيرًا إلى أن هناك تعاون دائم ومهم بين الجهاز والشرطة.

وكان مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي قرر أمس إزالة الحواجز التي وضعت بداية شهر رمضان وتسببت بتظاهرات شبابية احتجاجًا على هذه الخطوة.

#الشاباك #الحواجز الاسرائيلية #القدس #باب العامود #المسجد الاقصى

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