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عضو بـ"تنفيذية المنظمة" يلوّح بتأجيل الانتخابات.. هذا ما سيناقشه اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

الإثنين 26 أبريل 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بـ"تنفيذية المنظمة" يلوّح بتأجيل الانتخابات.. هذا ما سيناقشه اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس



رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الإثنين، عدم تلقي السلطة الفلسطينية أي رد بشأن إجراء الانتخابات من عدمه في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات صحفية، أن الاجتماع يوم الخميس سيبحث إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً ومشاركة، نحن قلنا إنه دون ذلك لن نقبل أن تستثنى القدس خاصة في ظل المخاطرة المحدقة بها ومحاولة اليمين المتطرف تمرير المخططات الهادفة لاعتبارها عاصمة موحدة".

وأردف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "حتى الآن لم يرد الاحتلال على الوسطاء أو الأطراف التي طلبنا منها التدخل من المجتمع الدولي ولا يوجد رد رسمي سلباً أو إيجاباً"، مستدركاً: "لكن على الأرض واضح أن المصلحة لحكومة الاحتلال بتعطيل الانتخابات عبر ما جرى من اعتقال لبعض المرشحين ومنع الدعاية الانتخابية في القدس".

ونوّه أبو يوسف إلى أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل سيشهد مشاركة كل الفصائل الفلسطينية إذ سيكون اجتماعاً موسعاً للفصائل الفلسطينية على غرار الاجتماعات واللقاءات التي شهدتها الفترة الماضية.

وبشأن القرار الأقرب للتعامل مع الانتخابات في القدس، علق قائلاً: "من المفترض أن تبدأ الجمعة الدعاية الانتخابية ونحن أعطينا مهلة للخميس، وفي حال كان الرد سلبي فنحن من جانبنا لا نقبل أن تكون هناك انتخابات دون القدس وبالتالي سيكون هناك تأجيل للانتخابات".

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