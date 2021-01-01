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نقابة موظفي غزة توجه طلبًا لبنكي "الوطني" و"الانتاج" بشأن أقساط المرابحات

الإثنين 26 أبريل 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة موظفي غزة توجه طلبًا لبنكي "الوطني" و"الانتاج" بشأن أقساط المرابحات



غزة / سما /

طالب مجلس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، اليوم الاثنين، إدارة بنكي الوطني والانتاج بالموافقة على تأجيل قسط المرابحات لشهر أبريل.

ودعا أ. كمال موسى، نقيب الموظفين، ومجلس النقابة المرافق له، في زيارة أجرتها النقابة لكلاً من البنك الوطني الإسلامي وبنك الانتاج، بالموافقة على تأجيل قسط شهر أبريل من المرابحات، مراعاة لظروف شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وتخفيفا عن الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد موسى، أن الموظف هو رأس مال البنك وعموده الفقري وأن وقوف إدارة البنك مع الموظف هو دعم للبنك ورأس ماله البشري.

وأشار نقيب الموظفين، إلى أن مجلس النقابة يواصل نشاطه وعمله من أجل الوقوف بجانب الموظفين والتخفيف عنهم.

من جهتها، أكدت إدارة البنكين تفهمهما لحاجة الموظفين وضرورة الوقوف بجانبهم ووعدوا برفع توصياتهم الداعمة لطلب النقابة لمجلس الإدارة للبت في طلب التأجيل.

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