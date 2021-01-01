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إعلام إسرائيلي يكشف عن التعليمات التي صدرت للواء "جولاني" قرب غزة

الإثنين 26 أبريل 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف عن التعليمات التي صدرت للواء "جولاني" قرب غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن أن لواء جولاني بات متأهبًا لأي تصعيد قد يحدث في قطاع غزة.

ووفق القناة 12 العبرية فقد صدرت تعليمات للواء جولاني الموجود حاليًا في الجولان بالاستعداد لاحتمالية الانتقال خلال وقت قصير إلى مناطق غلاف غزة".

بدوره، قال المراسل تال ليف رام: إنه في نهاية اجتماع المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (كابينت) من المتوقع اتخاذ المزيد من القرارات بشأن تعزيزات كبيرة لفرقة غزة.

وأضاف: "هذا من منطلق أننا نقترب من التصعيد، وأيضًا كجزء من الرسالة إلى الجانب الآخر".

وكان موقع (واللا) قال في وقت سابق: إن حكومة بنيامين نتنياهو وجّهت رسالة تحذير إلى حركة حماس من خلال مبعوث الأمم المتحدة ثور وينسلاند، بسبب التصعيد الأخير في مناطق غلاف غزة.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل" قالت في الرسالة إنه إذا استمر إطلاق الصواريخ هذا المساء، فسيرد الجيش الإسرائيلي الليلة بهجوم مؤلم وواسع النطاق ضد قطاع غزة.

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