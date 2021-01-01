المالكي يدعو ألمانيا للضغط على "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز انن.

وأكد المالكي خلال اللقاء، على التزام القيادة الفلسطينية بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل الأرض الفلسطينية، بما يشمل المناطق المصنفة (ج) ومدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتطرق المالكي إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث منعت عقد اية اجتماعات مرتبطة بالانتخابات، وفضت تجمعات واغلقت اماكن تلك الاجتماعات واعتقلت مرشحين مقدسيين، بالإضافة لتضييق الحركة على المقدسيين.

وشدد على أنّ دولة فلسطين ورغم معرفتها بالموقف الاسرائيلي الرافض لعقد الانتخابات في القدس، الا انها تعتبر أن إجراء الانتخابات حق ومطلب وواجب وجب إتمامه بحرية وشفافية وأمان، كجزء من مسؤوليتها الوطنية والدولية، ووفاءَ بالتزاماتها حسب الاتفاقيات الموقعة.

وطالب المالكي نظيره الألماني بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم التدخل فيها والسماح بعقدها في مدينة القدس الشرقية وفي مناطق (ج).

واتفق الوزيران في ختام اللقاء على الحفاظ على التواصل بينهما، خاصة إذا ما توفر للجانب الالماني أية معطيات نتيجة لتدخلها المباشر مع الجانب الاسرائيلي لضمان إجراء الانتخابات.