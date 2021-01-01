مركز حقوقي: إغلاق البحر سينعكس سلبًا على الظروف المعيشية 4160 صيادًا

غزة / سما /

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لبحر قطاع غزة، سينعكس سلبًا على الظروف المعيشية لـ 4160 صيادًا، وأكثر من 700 شخص عاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27700 شخص من أفراد أسرهم.

وقال المركز في بيان له، إن هؤلاء الصيادين يعانون بالأساس من قبل قرار إغلاق البحر، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين، وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.

واعتبر المركز، القرار بأنه يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المركز، إن منع الصيادين من الإبحار والصيد فيه نهائيًا وذلك ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتوافر فيها الأسماك.

ولفت إلى أن من شأن القرار الإسرائيلي الجديد تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويعاني سكان القطاع ارتفاعًا خطيرًا في معدلات البطالة، حيث بلغت 45%، وبواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.

ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بإغلاق بحر قطاع غزة يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكًا للحق في العمل وفقًا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وطالب المركز، السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار إغلاق البحر، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطرًا على السلطات المحتلة، داعيًا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.

ودعا المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.