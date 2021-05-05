اتحاد الجامعات يقر سلسلة فعاليات احتجاجية

رام الله / سما /

قرر مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اعتبار ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 3,4,5-5-2021 ايام اضراب شامل مع عدم التواجد داخل الحرم الجامعي في كافة جامعات الوطن.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: انه قرر تعليق الدوام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 2728-4-2021 وذلك احتجاجاً على ممارسات إدارة جامعة القدس ضد العاملين ومحاربتهم في لقمة عيش أبنائهم، ومطالبة رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع حد لهذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية والملزمة لإدارة جامعة القدس عن الانتهاكات غير المشروعة التي تقوم بها بحق العاملين فيها.

واكد المجلس انه سيتم توجيه رسائل للنقابات الاجنبية والاتحادات الاكاديمية الدولية ولمنظمة العمل الدولية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بالحقوق والحريات النقابية.