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ملك الاردن يؤكد رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون

الإثنين 26 أبريل 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الاردن يؤكد رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون



عمان /سما/

التقى ملك الاردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وجرى بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف، حيث أكد الملك رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم.

من جهته، نقل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهاني قادة وشعوب الدول الأعضاء في المجلس، للملك بمناسبة ذكرى مئوية الدولة الأردنية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة.

وأكد أن أمن الأردن من أمن دول الخليج، معربا عن دعم ومساندة مجلس التعاون كاملا لقرارات وإجراءات الأردن لحفظ أمنه واستقراره.

#ملك الاردن #العاهل الاردني #الملك عبدالله الثاني #الاردن #الاعتداءات الاسرائيلية #القدس

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