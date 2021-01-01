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رابط مشاهدة مباراة الوحدات والنصر بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2021

الإثنين 26 أبريل 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدات والنصر بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2021



عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد الوحدات الأردني بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.

مباراة الوحدات الأردني ضد الوحدات السعودي مباشر تنقل من استاد مدينة الملك سعود الرياضية في المملكة على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة وتطبيق (GSA live) بتعليق عبدالله الحربي.

وشهد التاريخ أربع مباريات سابقة بين العملاقين الآسيويين، حيث فاز النصر مرتين بينما تفوق الوحدات مرة وحيدة كان آخرها عام 2006 في دوري أبطال العرب بهدفين دون مقابل سجلهما محمود شلباية.

ويختلف حال الوحدات عن ذلك الوقت، إذ بات النصر أقوى وأحد أبرز الأندية المرشحة للتأهل إلى الدور المقبل والوصول إلى المراحل النهائية وربما التتويج بهذا اللقب الذي أفلت منه الموسم الماضي.

رابط مباراة النصر والوحدات مباشر: اضغط هنا

ويسعى نادي الوحدات لتحقيق الانتصار الأول له في هذه المجموعة، إذ فشل حتى اللحظة في الوصول إليه لكنه خطف تعادلا ثمينا في الجولة الأولى من النصر السعودي على ملعبه ووسط جمهوره.

وتجري مباراة النصر والوحدات بعد نهاية لقاءات أخرى في مجموعات دوري أبطال آسيا، إذ يلعب برسيبوليس الإيراني أمام الوحدة الإماراتي، الريان القطري مع جوا الهندي، بالإضافة إلى مواجهات أخرى.

وتقام مباراة الوحدات والنصر مع لقاء باختاكور الأوزبكي ضد تركتور سازي تبريز الإيراني، القوة الجوية العراقي والشارقة الإماراتي، السد القطري الذي يحل ضيفا على منافسه فولاد خوزستان من إيران.

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