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البطنيجي: الشرطة تتابع أعمال التخريب ونعمل على منع هذه الظاهرة

الإثنين 26 أبريل 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطنيجي: الشرطة تتابع أعمال التخريب ونعمل على منع هذه الظاهرة



غزة /سما/

قال المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي اليوم الاثنين، "شاهدنا خلال الأيام الماضية مشاركة واسعة من الشباب في غزة في مظاهرات نصرة للقدس، لكن للأسف تخلل ذلك إشعال للإطارات وبعض أعمال التخريب، وهذا أمر مرفوض ويجب المحافظة على الممتلكات العامة".

وأضاف البطنيجي في تصريح لإذاعة الأقصى أنّ الشرطة تتابع هذه الأعمال وتعمل على منع هذه الظاهرة، مطالباً الفصائل والتنظيمات التي تخرج نصرة للقدس أن تمنع مثل هذه الظواهر. 

وتابع: "نحتاج إلى توعية من الأهالي لمنع الأطفال من القيام بمثل هذه الأعمال، ويجب أن نفرق بين المظاهرات التي تخرج نصرة للقدس وبين الأعمال الغوغائية".

#الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #أيمن البطنيجي #مظاهرات نصرة للقدس

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