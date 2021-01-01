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"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي

الإثنين 26 أبريل 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر المبعوث الأممي



غزة /سما/

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إنّنا لم نتلقَ في حماس رسائل تهديد من أي جهة، مؤكداً على أنّ تهديدات الاحتلال لا تخيف شعبنا الفلسطيني، ولا مقاومته الباسلة.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، أنّ رسائل التهديد من الاحتلال تهدف للضغط على شعبنا والنيل من صموده، مشدداً على أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد من الاحتلال ضد شعبنا ومقدراته.

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وكانت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، قد وجهت اليوم الإثنين، رسالة تحذير لحركة حماس من خلال مبعوث الأمم المتحدة ثور وينسلاند، في ظل التصعيد الراهن في غلاف قطاع غزّة.

وبحسب موقع "واللا" فإنّ "إسرائيل قالت في الرسالة إنّه إذا استمر إطلاق الصواريخ هذا المساء، فسيرد الجيش الإسرائيلي الليلة بهجوم مؤلم وواسع النطاق ضد قطاع غزّة".

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