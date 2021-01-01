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"المنظمات الأهلية" تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

الإثنين 26 أبريل 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المنظمات الأهلية" تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر غزة أمام الصيادين



غزة /سما/

استنكر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الإثنين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق بحر قطاع غزة بالكامل أمام الصيادين.

واعتبر القطاع الزراعي في الشبكة، في بيان صحفي، هذا القرار اعتداءً على الصيادين وانتهاكاً فاضحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خرقها واستعمال مثل هذه القرارات لحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم.

وأكد على أن هذا الاعتداء الإسرائيلي سيساهم في تعميق الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلا في قطاع غزة وبخاصة بقطاع الصيد الذي يعاني من الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال وبالذات في مواسم الصيد.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لإلغاء هذا القرار الإسرائيلي الجائر وفتح البحر بالكامل أمام الصيادين، ووقف كافة أنواع الانتهاكات والاعتداءات على الصيادين وحمايتهم والسماح لهم بإدخال معدات الصيد ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

#شبكة المنظمات الأهلية #بحر غزة #قطاع غزة #الصيادين

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