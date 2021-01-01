"وكيل داخلية غزة": جاهزون للقيام بواجبنا الوطني في تأمين الانتخابات القادمة بجميع مراحلها

غزة /سما/

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ناصر مصلح، اليوم الإثنين، إن وزراته حافظت على الأمن والاستقرار، حيث تشهد غزة حالة استقرار أمني مستمرة، بالرغم من الانشغال في مواجهة كورونا، والأعباء الإضافية التي ترتبت على ذلك.

وأضاف مصلح، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب كلية الرباط الجامعية: "نبذل جهوداً مضنية على مدى أكثر من عام، في سبيل تجنيب شعبنا ويلات الوباء، ووزارة الداخلية قدّمت لوحة مشرقة من العطاء والتضحية، ورسم أبناؤها صورة ناصعة في خدمة شعبنا".

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المزيد من الحرص على اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة، وخصوصاً في هذه المرحلة؛ كي نتمكن من تجاوز هذه المحنة، فما زال الخطر قائماً.

وفي سياق آخر، أكد جهوزية وزارة الداخلية للقيام بواجبها الوطني في تأمين الانتخابات القادمة بجميع مراحلها.

وتابع: "الجهات المختصة في الوزارة، وعلى رأسها جهاز الشرطة على تواصل دائم ومستمر مع لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات ذات العلاقة".

وعبر عن أمله بأن تسير العملية الانتخابية على أكمل وجه، على طريق تحقيق تطلعات شعبنا في نيل حقوقه وحريته.