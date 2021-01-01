أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ الأسير محمد أبو عيشة رغم وضعه الصحي الصعب

رام الله /سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقالي إداريّ جديد بحقّ الأسير محمد أبو عيشة (59 عامًا) من الخليل، لمدة ستة أشهر، وهو الأمر الإداريّ الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في شهر تشرين الأول العام الماضي.

وقال نادي الأسير: إن الاحتلال يُصر على اعتقال الأسير أبو عيشة إداريّاً، رغم ما يواجهه من وضع صحي صعب، يتدهور باستمرار.

وبيّن نادي الأسير أن أبو عيشة أُصيب مطلع العام الجاري بفيروس (كورونا) في سجن "النقب"، ومنذ إصابته يعاني من مضاعفات صحية، علمًا أنه يُعاني قبل إصابته بـ(كورونا) بالسكري بشكّل مزمن، والضغط، ومشاكل في الأعصاب، والكلى، ومؤخرًا بدأ يعاني من أزمة في الصدر، وأوجاع في المفاصل والعضلات.

يُشار إلى أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء.