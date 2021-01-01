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إسرائيل تدرس وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة من الهند

الإثنين 26 أبريل 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس وقف جميع الرحلات الجوية المباشرة من الهند



القدس المحتلة /سما/

تناقش إسرائيل حاليًا (الأحد) الإلغاء الكامل للرحلات الجوية من الهند على خلفية زيادة معدلات الإصابة بالكورونا في البلاد .

وفي الساعات القليلة الماضية ، اتصلت وزارة النقل وهيئة المطارات بوزارة الصحة لفحص القادمين ، إذا لزم الأمر ، لعزل أولئك الذين يهبطون على متن رحلات مباشرة من الهند.

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للعزل في فنادق قيادة الجبهة الداخلية وسيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى العزل الداخلي.

في وقت سابق أفادت القناة أن الرحلات الجوية المباشرة بين الهند وإسرائيل مستمرة ، على الرغم من أن وزارة الصحة نصحت الإسرائيليين بعدم السفر إلى الهند بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

في الهند ، تم تشخيص إصابة ما لا يقل عن مليوني شخص بكورونا في الأسبوع الماضي. يوم الثلاثاء ، تم تسجيل رقم قياسي مع 346786 إصابة جديدة. السلالة الهندية من فيروس كورونا ليست معروفة بعد بشكل كافٍ للخبراء وهناك مخاوف من أنها قد تكون أكثر مقاومة للقاح.

#اسرائيل #الهند #الرحلات الجوية #فيروس كورونا

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