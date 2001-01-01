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مجفف الشعر أم الأرز... هل نستطيع إنقاذ هاتف ذكي مبلول بالماء؟

الإثنين 26 أبريل 2021 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجفف الشعر أم الأرز... هل نستطيع إنقاذ هاتف ذكي مبلول بالماء؟



وكالات / سما /

تبذل الشركات العالمية قصارى جهدها لصنع هواتف ذكية مقاومة للماء وللرطوبة، لكون هذه الخاصية مرغوبة بشكل أساسي من قبل جميع المستخدمين.

من الممكن أن يتعرض أي هاتف ذكي للسقوط في الماء أو في وسط سائل، سواء في البحر أثناء السباحة أو في الحمام أو أي مكان أخر، وهذا بالطبع يعرضه لخطر التلف والأذية.

وتسمح الأضرار الطفيفة في الهاتف والخدوش والشقوق بدخول السوائل أو الماء إلى الهاتف بسهولة أكبر، ويمكن أن يتسبب ذلك في إتلاف هاتفك الذكي بشكل خطير، الأمر الذي يؤثر على أدائه حتما، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "mir24" الروسي.

ويلجأ الكثير من الأشخاص في تلك الحالة لمجفف الشعر بهدف تجفيف الهاتف المبلول، إلا أن هذا الأمر يمكن أن يسبب ضررا مضاعفا، إذ يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة إتلاف الغلاف البلاستيكي بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، الأمر الذي لن يكون له تأثير إيجابي على هاتفك وأدائه.

وينصح الخبراء في هذه الحالة باللجوء إلى الأرز عوضا عن مجفف الشعر، إذ يساعد على سحب الرطوبة من الهاتف بشكل أكثر أمانا، وذلك من خلال وضع الهاتف بوعاء يحتوي على الأرز، وغمره جيدا لمدة يوم كامل.

ومع ذلك، فمن الأفضل أيضا فحص الهاتف في مركز خدمة من قبل مختصين للتأكد من سلامته وجفاف الرطوبة داخله، تفاديا لحدوث أي مضاعفات أخرى قد تسبب تلفه بالكامل.

#الماء #هاتف ذكي #مجفف الشعر #الأرز

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