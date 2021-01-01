نصائح للنساء من الطب النفسي

النساء الأكثر عرضة للتعامل مع الإرهاق والإجهاد اليومي بسبب تعدد المهام التي تقوم بها المرأة، وقالت الدكتورة آمي سوليفان، أخصائية علم نفس الصحة السريرية بمستشفيات كليفيلاند كلينيك الأمريكية: "تعاني النساء مستويات أعلى من التوتر والقلق من الرجال في اتخاذ القرارات اليومية"، لذا في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح من الطب النفسي للتعامل مع الإرهاق والإجهاد اليومي.

وبحسب موقع "كليفلاند كلينيك" يتزايد الإرهاق بين النساء من خلال محاولة تحقيق التوازن بين النجاح في العمل والمنزل والشعور بالذنب من عدم القيام بذلك بشكل مثالي - يؤدي إلى إصابة النساء بالإرهاق في كثير من الأحيان أكثر من الرجال".

كيفية التعامل مع الإرهاق

لا تشعري بالذنب

قالت الدكتور سوليفان: "يجب أن تتقبل المرأة أنها لا يمكنها أن تكون متميزة وناجحة في كل شيء."

وأضافت أن الشعور بالذنب هو ما يحدث عندما نحكم على حياتنا بناءً على ما يفعله الآخرون (أو على الأقل نتظاهر بفعله على وسائل التواصل الاجتماعي).

وتتابع قائلة: "نحتاج فقط إلى القيام بما هو مناسب لنا ولعائلتنا".

التنفس والنشاط البدني

يؤدي الضغط المستمر من القيام بكل المهام المطلوبة منك إلى زيادة هرمونات التوتر (الكورتيزول) التي تلحق الضرر بجسمك، ما يتسبب في قصور في الذاكرة وتقلبات مزاجية وزيادة الوزن.

ويمكن التغلب على ذلك من خلال تمارين التنفس، عن طريق أخذ أنفاس بطيئة وعميقة طوال اليوم وتخصيص وقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

طلب المساعدة

قالت الدكتور سوليفان: "تؤدي محاولة القيام بكل شيء وحدك طوال الوقت إلى عدم التوازن، وقد تخرج كل الأمور عن السيطرة وإذا استمر هذا لفترة كافية، فإنه يؤدي إلى الإرهاق، لذا اطلبي من الآخرين مساعدتك.. اطلبي من أطفالك المساعدة في الأعمال المنزلية."

اجعلي وقت لنفسك

كثير من النساء تكون مسئولة عن الكثير من الجدولة والأنشطة لأفراد أسرتها، خاصة إذا كان لديها أطفال، لذا يجب أن تخلقي وقتاً لنفسك تقومين فيه بالأنشطة التي تحبينها أو تمارسي هواية مفضلة لكِ لتخرجي من الضغوط النفسية والإجهاد.