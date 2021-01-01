  1. الرئيسية
  2. الصحة

نصائح للنساء من الطب النفسي

الإثنين 26 أبريل 2021 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للنساء من الطب النفسي



وكالات / سما /

النساء الأكثر عرضة للتعامل مع الإرهاق والإجهاد اليومي بسبب تعدد المهام التي تقوم بها المرأة، وقالت الدكتورة آمي سوليفان، أخصائية علم نفس الصحة السريرية بمستشفيات كليفيلاند كلينيك الأمريكية: "تعاني النساء مستويات أعلى من التوتر والقلق من الرجال في اتخاذ القرارات اليومية"، لذا في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح من الطب النفسي للتعامل مع الإرهاق والإجهاد اليومي.

وبحسب موقع "كليفلاند كلينيك" يتزايد الإرهاق بين النساء من خلال محاولة تحقيق التوازن بين النجاح في العمل والمنزل والشعور بالذنب من عدم القيام بذلك بشكل مثالي - يؤدي إلى إصابة النساء بالإرهاق في كثير من الأحيان أكثر من الرجال".

كيفية التعامل مع الإرهاق

لا تشعري بالذنب

قالت الدكتور سوليفان: "يجب أن تتقبل المرأة أنها لا يمكنها أن تكون متميزة وناجحة في كل شيء."

وأضافت أن الشعور بالذنب هو ما يحدث عندما نحكم على حياتنا بناءً على ما يفعله الآخرون (أو على الأقل نتظاهر بفعله على وسائل التواصل الاجتماعي).

وتتابع قائلة: "نحتاج فقط إلى القيام بما هو مناسب لنا ولعائلتنا".

التنفس والنشاط البدني

يؤدي الضغط المستمر من القيام بكل المهام المطلوبة منك إلى زيادة هرمونات التوتر (الكورتيزول) التي تلحق الضرر بجسمك، ما يتسبب في قصور في الذاكرة وتقلبات مزاجية وزيادة الوزن.

ويمكن التغلب على ذلك من خلال تمارين التنفس، عن طريق أخذ أنفاس بطيئة وعميقة طوال اليوم وتخصيص وقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

طلب المساعدة

قالت الدكتور سوليفان: "تؤدي محاولة القيام بكل شيء وحدك طوال الوقت إلى عدم التوازن، وقد تخرج كل الأمور عن السيطرة وإذا استمر هذا لفترة كافية، فإنه يؤدي إلى الإرهاق، لذا اطلبي من الآخرين مساعدتك.. اطلبي من أطفالك المساعدة في الأعمال المنزلية."

اجعلي وقت لنفسك

كثير من النساء تكون مسئولة عن الكثير من الجدولة والأنشطة لأفراد أسرتها، خاصة إذا كان لديها أطفال، لذا يجب أن تخلقي وقتاً لنفسك تقومين فيه بالأنشطة التي تحبينها أو تمارسي هواية مفضلة لكِ لتخرجي من الضغوط النفسية والإجهاد.

#النساء #الطب النفسي #نصائح #الصحة النفسية #المرأة #التوتر

الأكثر قراءة اليوم

إعلام اسرائيلي: رسائل متبادلة بين تل أبيب و "حماس " في غزة عبر مصر.. إليك تفاصيلها

3 اصابات في سديروت.. فيديو: رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

تل ابيب توضح: هل ردت "اسرائيل" على طلب السلطة بشأن السماح للانتخابات بالقدس؟

غزة: وفاة الدكتورة سميرة حلس متأثرة باصابتها بفيروس كورونا فجر اليوم

غزة : "الاعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية والاجراءات الوقائية: هذه السيناريوهات المحتملة

التايمز : صراع ملكتين وجناحين بالعائلة الحاكمة في الأردن

هل انتهت معركة المقدسيين ؟

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تهدد حماس: إذا لم يتوقف اطلاق الصواريخ من غزة سنرد بقوة الليلة

وزيرة الصحة : 17 حالة وفاة و1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

صحيفة

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

تخوفا من صواريخ غزة .. مستشفى في اسدود يطالب بالتحصين الكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية