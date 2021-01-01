ماليزيا تتحدث عن فعالية لقاح "أسترازينيكا"

وكالات / سما /

قالت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، إن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا " آمن" وسوف يتم البدء في استخدامه في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي توسع فيه البلاد جهودها للتطعيم.

وكانت ماليزيا قد قالت في وقت سابق إنها ستدرس ما إذا كانت ستستخدم اللقاح أم لا، بعد ظهور مخاوف بشأن وجود صلة بين اللقاح وجلطات دموية مميتة ونادرة في أوروبا.

وقال وزير الصحة أدهم بابا إن اللقاح البريطاني-السويدي سوف يتم إعطاؤه" لمن يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر" بعد وصول دفعة تقدر بـ 270 ألف جرعة من اللقاح إلى ماليزيا الجمعة الماضية.

ومن المقرر أن تتلقى ماليزيا أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن خطتها لتطعيم نحو 80 % من تعداد سكانها البالغ 32 مليون نسمة بحلول نهاية العام.

كانت ماليزيا قد بدأت بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ورجال الشرطة في شباط/فبراير الماضي، كما بدأت الاسبوع الماضي في المرحلة الثانية، التي تشمل تطعيم كبار السن والفئات" المعرضة لخطورة أكبر" وتعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وقد سجلت ماليزيا 1436 حالة وفاة بالفيروس، ونحو 370 ألف حالة إصابة، كما فرضت السلطات حالة الطوارئ منذ كانون ثان/يناير الماضي بسبب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.