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الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الإثنين 26 أبريل 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل وفاتين جديدتين بين جاليتنا في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات بين جالياتنا حول العالم إلى 399.

وأكدت الخارجية في التقرير اليومي، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بين جالياتنا، ليستقر العدد عند 13326 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، أن الوفاتين الجديدتين هما المواطنة هند علي روبين العف (49 عاما)، وخالد محمد فايز زيدان (42 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات بين جاليتنا في المملكة الى 120 حالة.

#وزارة الخارجية #السعودية #فيروس كورونا #كورونا

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