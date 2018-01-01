فيديو.. مانشستر سيتي يهزم توتنهام ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا فوزاً مثيراً على حساب نظيره توتنهام بنتيجة هدف نظيف في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كاراباو المباراة التي لعبت على ملعب ويمبلي.

وشهد ملعب ويمبلي اليوم حضور من 8 إلى 10 آلاف مشجع في بداية من كرة القدم الإنجليزية لإعادة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم مرة أخرى بعد غياب شهور.

المباراة سيطر عليها مانشستر سيتي كعادته منذ البداية كعادة أسلوب الفريق السماوي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفشل مانشستر سيتي في استغلال أي هجمة من الهجمات العديدة التي شنها لاعبي الفريق على مرمى توتنهام طوال 75 دقيقة ، حيث أضاع الفريق أكثر من فرصة محققة من إجمالي 16 تسديدة على مرمى السبيرز.

وفي الدقيقة 82 نجح مانشستر سيتي في فك شفرات شبكة توتنهام هوتسبير وجاء الفرج عن طريق رأس المدافع الفرنسي إيمريك لابورت بعد كرة ثابتة صنعها له البلجيكي كيفين دي بروين، ليتوج مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي بفضل هذا الهدف.

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه بها مع بيب جوارديولا أعوام 2018، 2019، 2020 وهذا العام 2021.