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وزيرة الصحة : 17 حالة وفاة و1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 26 أبريل 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 17 حالة وفاة و1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2058 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (6)، طولكرم  (2)، قطاع غزة (9).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (21)، جنين (89)، نابلس (135)، طوباس (16)، الخليل (85)، ضواحي القدس (7)، رام الله والبيرة (62)، بيت لحم (13)، سلفيت (3)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (591)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4572 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (124)، قلقيلية (19)، جنين (54)، نابلس (287)، طوباس (24)، الخليل (10)، ضواحي القدس (75)، رام الله والبيرة (28)، بيت لحم (28)، سلفيت (5)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (1350).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%،  ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 137 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 397 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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