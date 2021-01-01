الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير محمد أبو عيشة رغم خطورة وضعه الصحي

رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسير محمد أبو عيشة (59 عاما) من الخليل، لمدة ستة أشهر وهو الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في تشرين الأول العام الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يُصر على اعتقال الأسير أبو عيشة إداريا، رغم ما يواجهه من وضع صحي صعب، يتدهور باستمرار.

واضاف أن أبو عيشة أصيب مطلع العام الجاري بفيروس "كورونا" في سجن "النقب"، ويعاني منذ حينه من مضاعفات صحية، كما أنه مريض بالسكري، والضغط، ومشاكل في الأعصاب، والكلى، ومؤخرا بدأ يعاني من أزمة صدرية، وأوجاع في المفاصل والعضلات.

يشار إلى أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.