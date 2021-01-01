السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

القدس المحتلة / سما /

ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان السلطة الفلسطينية أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر .

واوضح الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي محرر الشؤون العربية في الاذاعة العبرية ان بيانا رسميا سيصدر بهذا الشأن من رام الله خلال اليومين القادمين .

وقالت الاذاعة ان حجة التأجيل هي رفض اسرائيل السماح بالتصويت في القدس .

وكانت مصادر مطلعة أمس كشفت لقناة الميادين اللبنانية عن توجه فلسطيني نحو إعلان تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 22 مايو/ايار القادم خلال 48 ساعة المقبلة.

وأفادت المصادر ذاتها، بان هناك توجه إلى تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر تأجيل الانتخابات.