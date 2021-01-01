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تخوفا من صواريخ غزة .. مستشفى في اسدود يطالب بالتحصين الكامل

الإثنين 26 أبريل 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفا من صواريخ غزة .. مستشفى في اسدود يطالب بالتحصين الكامل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية صباح اليوم الاثنين، أن مستشفى أسوتا في أسدود طالب بتحصين المبنى الجديد بشكل كامل، خوفاً من اصابته بنيران الصواريخ الفلسطينية.   ووفقاً للقناة العبرية، قرر مستشفى أسوتا في أسدود تحصين المبنى الجديد بالكامل من نيران الصواريخ، وذلك على خلفية التوترات في الجنوب.   كما نقلت القناة 12 العبرية، عن الدكتور إيريز بارنباوم مدير مستشفى أسوتا في أسدود قوله: "لسوء الحظ، تشكل لدينا مفهوم بأنه من غير المتوقع أن يحدث تغيير في الواقع في الجنوب خلال السنوات القادمة". وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان الكابينت الامني السياسي المصغر سيعقد مساء اليوم اجتماعا هاما في ظل التوترات في الجنوب وبحث سبل الرد على صواريخ غزة .

على ىصعيد متصل تعرضت قيادة الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية لحملة انتقادات لاذعة، تصدرها سكان مستوطنات غلاف غزة، على خلفية تعرضهم للقصف من قبل المقاومة الفلسطينية في القطاع، وامتناع الجيش الإسرائيلي عن الرد.

ونقلت قناة كان العبرية صباح اليوم عن عوفر ليبرمان، وهو مدير زراعي في كيبوتس نير عام قوله: "ذروة المفارقة - إنهم يرسلون إلينا الصواريخ ونحن الآن نقطف الموز ونرسل المحصول إلى غزة".

 

 

 

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