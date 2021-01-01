د. محمد حيدر: غزَّه قُومي …… انْتَفِضي

غَزَّه يا جُرْحَ الأَرْضِ النَّازِفْ صَوْبَ الأعْلى

غَزَّةَ قُومِي انْتَفِضي وانظري حال القدس وواسيها

عانقيها وامسحي الدمع في مأقيها

عانقي الخليل ورام الله وعكا والجليل

قومي انتفضي

وامْسَحِي ذُلَّ الرِّدَه مِن عَرَبِ الأَعْراب

غَزَّةَ ساااااااااااامِحِيني

غَزَّه عاااااااااااااانِقِيني

يا صَهْوةَ فارِسٍ بالضَوْءِ تَوَّضىء

و حُسَامُ المَوتِ تأَّبَط

يا رُمْح َالله فِي أيْدي الأَطْفال العُزَّل

يا سَهْمَ اللهِ في كَبِدِ السَّماءِ الغَضْبا

غَزَّةَ قُومي وامْسَحي غَفَواتِ الذُّلْ عَن عَرَبِ الرِّده

وامْسَحي ذُّلَ الرِّده مِن عَرَبَ الأَعْراب

غَزَّةَ قُومِي …… مِن ثَباتِ الأمْوات

عانِقي قَوْسَ الله و انْطَّلقي صَوْبَ الأعْلى

و ازْرَعِيني ضَوءاً أَبَيْض

و غُباراً أَسْود

و انْتَشِليني مِن بَيْن الأشْلاءِ مَهْراً لِعَروسِيَ الثَّكْلى

وأَطْفالِيَ الرُّضَعْ

غَّزَةَ قُومِي انْتَفِضي

تَوَّضئِي بِدَمِ الشُّهَداء الأَنْجَع

غَزَّةَ أَنْتي النَصْرُ القَادِم

أَنْتي العِّزه

أُقْسِّمُ بِرَّب ِالعِّزَه

النَصْرُ آتٍ آتٍ آت

والمَوْتُ بِصَهْوتِهِ بِتاجِ الشُّهَداءِ تَقَّدم

أَنْتي النَّصْرُ القادِّم

أنْتي الحَارس ُعلى بابِ الجَّنه

اليومَ المَوتُ ضَيْفُك

فامْتَشِقي السَّيْفَ

و عَانِقِي الضَّيْف

ولْتَعْلو زَغاريدُ النِّسْوه

في مَواسِمِ صَّيْفٍ كُلُله المَّوْت أَهازِيجٌ تَصْبُو نَحْوَ الأعْلى

غَزَّةَ عانقييييييييييني

أيْقِيظِيني

ولمَّا انْتَفَضَ قَلْبُكِ يا لَيْلى

قالَتْ ذاك الفارِسُ لمْ يَرْجِّع

القَلْبُ عَليْهِ يَتَوجَّع

سَيَبْكيهِ كُلُّ الصِبْيَه …….. حَتى الأطْفالُ الرُّضَع

وضَّفائِرُ شَّعْري …………. أَحْلُفُ بالله سَتُقْطَع

وأَطْفاِلي ……. سَيَمْلئُون لِيَ المَّخْدَع

وأَحْلاااامي

ذَهَبَتْ مَعْ صَّيْفِيَ الأسْوَد

لِيَبْقَى حُزْنِيَ السَّرْمَد

فأَنا ليْلى ابْنَةُ غَزَّة

و هَاشِمُ مَات………. اسْتَشْهَدَ …. و لَمْ يَرْكَع

أَقْسَّمْتُ بِرَّبِ العِّزَه

سَأَحْمِلُ سَيْفَك…….. لأَكُونَ يارَّبِي ضَيْفَك

وأَكْتٌبَ قَصِيدَةَ حُبٍ…..في صيْفيَ و صَيْفِك

أَحْلامٌ وَرْدِّيه … على شاطِىءِ غَزَّه

يا لَهْفَةَ شَوْقِي على هَاشِمْ ……. حَبِيبٌ لَمْ يَرْجِع

يا وَجَعِيَ القابِعَ فِي كُلِّ الأَنْحَاء

يا أَلْفَ آآآآآآآهٍ بَعْدَك

و حُزْنِي على غَزَّة

يا حُلْمِيَ القَادِمَ فِي أَجْيالِي

يا وَطَنِيَ المُّقْبِلَ مِن آفاقِ النَصْر

يا وَطَنَ الأوْطَان يا حُلْمَ الشُّجْعَان

يا بِنْتَ فِلِسْطينَ الحُّرَة يا قدس……. يااااااااااااا غَزَّه

ياااااااااااااا غَ…………………زة يا بِنْتَ الأُمَّه

ياااااااااااااااااااااا غَزَّه

لندن