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مسؤول مصري لصحيفة عبرية: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

الإثنين 26 أبريل 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري لصحيفة عبرية: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات



القدس المحتلة /سما/

زعمت صحيفة عبرية اليوم الاثنين أن حماس مقتنعة بأن اسرائيل و الرئيس عباس يتعاونان لالغاء الانتخابات.

وقالت صحيفة "اسرائيل اليوم" نقلا عن مسؤول مصري رفيع يشارك في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس " إن حماس مقتنعة بأن إسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات في الضفة الغربية في ظل ازدياد قوة حماس وانقسام فتح".

وقالت الصحيفة " القاهرة والأردن حذرت من فشل جهود الوساطة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والقدس .

وفي وقت سابق عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

و سيدعو الرئيس محمود عباس القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

#يسرائيل هيوم #حماس #اسرائيل #الرئيس عباس

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