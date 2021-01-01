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الصحة بغزة: 9 حالات وفاة و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1350 حالة تعافٍ

الإثنين 26 أبريل 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 9 حالات وفاة و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1350 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة و591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1669 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 857 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 97849 ، منها 15543 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1350 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 81449 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 380 ، منها 280 حالة خطرة.

وفيما يتعلق بعملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" ، أشارت الصحة إلى، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكف زمي 55200 شخص.

ولفتت إلى، أن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 35786 شخص.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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