محلل إسرائيلي يكشف حصيلة صواريخ غزة خلال ثلاثة أيام

القدس المحتلة / سما /

كشف الصحفي والمحلل الإسرائيلي نوعم أمير، صباح اليوم الاثنين، النقاب عن حصيلة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الثلاثة أيام الماضية، رداً على الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينة القدس.

ووفقاً للصحفي الإسرائيلي، أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مدار الثلاث أيام الماضية 45 صاروخاً صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.



وزعم نوعم أن القبة الحديدية استطاعت اعتراض 11 صاروخاً فقط، فيما سقطت معظم الصواريخ في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.



وأشار الصحفي الإسرائيلي مستهزئا، إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد ثلاث أيام من توالي إطلاق الصواريخ، رد الليلة بإغلاق منطقة الصيد في بحر غزة بشكل كامل.