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المنسق السابق : حماس تجاوزت الخط الأحمر

الإثنين 26 أبريل 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنسق السابق : حماس تجاوزت الخط الأحمر



القدس المحتلة / سما /

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عن المنسق السابق لعمليات الحكومة الإسرائيلية الجنرال، إيتان دانغوت قوله، "إن حماس في قطاع غزة تجاوزت الخطوط الحمراء".

 
ووفقاً لإذاعة الجيش، طالب المنسق من القيادة أن يكون الرد من الآن فصاعداً مختلفاً تماما، على حد وصفه.
 
يشار إلى أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، على خلفية تصعيد المستوطنين هجماتهم في القدس، الأمر الذي أشعل حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني تبعها إطلاق صواريخ من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

#اسرائيل #حماس #صواريخ

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