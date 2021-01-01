الحكم بالحبس على جندي إسرائيلي اغتصب طفلة

القدس المحتلة / سما /

حكمت المحكمة المركزية بحيفا، اليوم، على جندي مسرح من الجيش إسرائيلي، بالحبس الفعلي لمدة 17 عامًا، بسبب إدانته بارتكاب مخالفة جنسية خطيرة.



وذكرت قناة "كان" العبرية، الأثنين، أن المحكمة المركزية بحيفا، حكمت على الجندي شاحر ريموني، بالحبس 17 عاما، بتهمة اغتصابه لطفلة 10 سنوات العام الماضي.



وقالت القناة، إن الحادثة وقعت في شهر يونيو بالعام الماضي، بعد أن اقتحم الجندي ليلا منزل عائلة الطفلة، وقام باغتصابها في سريرها.



وأضافت القناة العبرية، أن المحكمة المركزية بحيفا، حكمت كذلك على الجندي شاحر ريموني، بدفع تعويضات للطفلة، بقيمة 100 ألف شيكل،



يشار إلى أن الجندي شاحر ريموني، ارتكب هذه المخالفة عندما كان بعمر 21 عاما، وخلال فترة خدمته الإجبارية بالجيش الإسرائيلي.