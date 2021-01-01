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السياسات الإسرائيلية ستؤدي الى الانفجار

محلل إسرائيلي: حركة حماس ترفض التهدئة و تمهد للمواجهة مع إسرائيل

الإثنين 26 أبريل 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: حركة حماس ترفض التهدئة و تمهد للمواجهة مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل والمراسل العسكري، بصحيفة يديعوت أحرونوت، أليؤر ليفي، أن حركة حماس تهمد الأرض للمواجهة مع إسرائيل. 

 
وقال المحلل أليؤر ليفي، صباح اليوم الاثنين، إن حماس أبلغت مصر والأمم المتحدة، أنها ترفض التهدئة، طالما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في القدس. 
 
وأضاف المحلل العسكري، أن حماس ردت الليلة على القرار الإسرائيلي بإغلاق بحر غزة، بتهديد إسرائيل بتحمل المسؤولية عن عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة والقدس. 
 
وزعم ليفي، أن مصادر بحماس قالت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الحركة أبلغت مصر والأمم المتحدة، أنها ترفض التهدئة، طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس مستمرة. 
 
ووفقا للمحلل، أكدت المصادر ذاتها، أن استمرار هذه السياسيات الإسرائيلية، ورفض إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس، سيؤدي إلى الانفجار في القدس والضفة و غزة. 
 
ولفت ليفي الى أنه تم إطلاق حوالي 40 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة، منذ يومين، على خلفية الأحداث بالقدس، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد القوي، وقتما يشاء، على إطلاق الصواريخ من القطاع. 

#حماس #غزة #القدس #اسرائيل

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