رام الله / سما /

تصدر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث، الصادرة اليوم الاثنين، خبر تأكيد الرئيس محمود عباس أن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها.

كما تناولت الصحف (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، انتصار المقدسيين على الاحتلال وإزالة الحواجز من باب العامود، إضافة إلى تواصل الإدانات المحلية والدولية ضد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في القدس، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-الأردن وأبو الغيط وسورية والبرلمان العربي يدينون اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في القدس.

-الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

-الرئيس: القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها.

-الشبان المقدسيون يهزمون حواجز الاحتلال الحديدية في باب العامود.

-بري: ما يجري في القدس صرخة فلسطينية لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها.

-اشتية يشارك عائلة محمد التميمي من دير نظام مائدة الإفطار.

-المالكي والصفدي يحذران من تبعات التطورات الخطيرة التي تشهدها المدينة المقدسي.

-16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف.

الأيام:

-الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق المستشفى.

-مستوطنون يهاجمون منازل مواطنين في الخليل ومركبات شمال نابلس.

-المقدسيون ينتصرون مجددا ويزيلون الحواجز من باب العامود والاحتلال يقمعهم.

-الرئيس: نحيي شعبنا في القدس المحتلة على صمودهم و"المركزية" تؤكد على أن المدينة وأهلها في قلب العملية الانتخابية.

-القطاع: إطلاق قذيفتين صاروخيتين تجاه بلدات الغلاف.

-إصابة ثلاثة شبان في اللبن الشرقية ومستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات.

-إسرائيل: نتنياهو يكثف مساعيه لتشكيل الحكومة ويعرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب.

-"كورونا" 16 وفاة، ورصد 714 إصابة والإصابات النشطة تسجل انخفاضا كبيرا.

القدس:

-ردود فعل محلية ودعوات لتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

-أميركا تزود إسرائيل بـ 3 طائرات حربية أخرى من طراز "أف 35".

-تظاهرات عند حدود غزة وفي الضفة نصرة للقدس وإطلاق صاروخ نحو كيبوتس اسرائيلي ومواجهات في اللبن.

-انتصر المقدسيون وأجبروا الاحتلال على إزالة الحواجز من ساحة باب العامود.

-مركزية فتح: لن تكون هناك انتخابات دون إجراءها في القدس.

-الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

16- وفاة و714 إصابة جديدة بـ"كورونا".

-باحث نووي أميركي: إسرائيل أجرت تجربة على محرك بوقود صلب للصواريخ الموجهة.