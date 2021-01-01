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الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما من قبل مستوطن في الخليل

الإثنين 26 أبريل 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنين من مدينة الخليل، بعد أن اعتدى عليهما أحد المستوطنين بالضرب قرب ما تسمى مستوطنة "كريات أربع"، شرق مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رسمي طارق جابر (25 عاما)، وصفوان باسل جابر (20 عاما)، بعد أن هاجمهما المستوطن اثناء تواجدهما قرب منزليهما في حارة جابر شرق المدينة.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات السموع ويطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال #الخليل

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