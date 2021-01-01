"مستعربون" يختطفون 4 شبان من بيت حنينا

القدس المحتلة / سما /

اختطفت قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون"، 4 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا، بالقدس المحتلة، دعما للحراك الشعبي ضد المستوطنين.

وقال أمين سر منطقة بيت حنينا شعفاط التنظيمية عامر عوض ، إن مستعربين اختطفوا 4 شبان من البلدة خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشبان الذين خرجوا في بيت حنينا، رفضا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسيين في باب العامود، وعرف من بين المختطفين، مصطفى الهيموني، وعمر عطا الله.

وفي سياق متصل، أشار عضو اللجنة التنظيمية في المنطقة باسل عابد ، إلى أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت مسيرة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، تحولت فيما بعد إلى مواجهات في البلدة أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين، قبل اختطاف الشبان.